Ереван, 11 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В отношениях между Арменией и Российской Федерацией начался новый этап. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с послом России Сергеем Копыркиным, сообщается на сайте армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян, Владимир Путин

Пашинян подчеркнул, что официальный Ереван заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с Москвой во всех сферах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 г. парламент Армении избрал Никола Пашиняна на пост главы правительства. Прямо в день избрания Пашиняна поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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