Киев, 11 июня, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Массовое отравление курсантов военного института произошло в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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По данным ведомства, курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту обратились в санчасть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут 11 июня.

«Большинство из тех, кто обратился за помощью, накануне (10 июня) находились в увольнении, за пределами учебного заведения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть молодых людей, число которых не уточняется, направили в лазарет.

Начальник института организовал для выяснения причин произошедшего служебную проверку.

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