Киев, 11 июня, 2018, 22:44 — ИА Регнум. В течение мая более трети украинцев воспользовались запрещенной социальной сетью «ВКонтакте», сообщила 8 июня Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Фонарь под одеялом

Ежедневно «ВКонтакте» посещает 18% украинцев, а ежемесячно — 35%.

В десятку наиболее популярных сайтов вошли также «Яндекс» и «Одноклассники». Их ежемесячный охват составил 31% и 21% соответственно.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и «Mail.ru».

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