Берлин, 11 июня, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Германия заняла более жесткую позицию в отношении организации ФЕТО, обвиняемой в Турции в попытке государственного переворота, сообщает 11 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Меркель

«На основании имеющейся у нас информации, мы не можем исключать вероятность участия организации ФЕТО в попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.

Напомним, в июле 2016 года в Турции состоялась неудавшаяся попытка военного переворота. В ходе ее подавления погибли 250 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения.

Анкара обвиняет в организации мятежа религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, возглавляющего организацию ФЕТО. Духовный лидер отвергает обвинения в свой адрес, предпочитая, тем не менее, скрываться в США.