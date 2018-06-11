Киев, 11 июня, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Прекратить откровенную пропаганду греха и половых извращений призвал украинскую власть предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий 11 июня в своем обращении, опубликованном на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Мы уважаем мировоззрение и интересы других людей. Однако они не должны пропагандировать греховные извращения. Недопустимо уравнивать грех с дарованной Богом свободой<…>просим не допустить проведения в столице нашего государства — городе Киеве, марша представителей ЛГБТ-сообществ», — заявил глава УПЦ.

Онуфрий также анонсировал проведение молебна за сохранение христианских семейных ценностей. Молебен пройдет 17 июня в 14:30 в Мариинском парке.

Как сообщало ИА REGNUM, 35 депутатов Европарламента призвали украинскую власть и президента Украины Петра Порошенко возглавить колонну извращенцев, которые пройдут «Маршем равенства» 17 июня по центру Киева.

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