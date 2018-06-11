Ставрополь, 11 июня, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Ставрополе маршрутный микроавтобус врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Republica

ДТП произошло в понедельник, 11 июня, на пересечении улиц Мира и Краснофлотская.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 13 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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