Микроавтобус с пассажирами врезался в опору ЛЭП в Ставрополе
Ставрополь, 11 июня, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Ставрополе маршрутный микроавтобус врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Republica
ДТП произошло в понедельник, 11 июня, на пересечении улиц Мира и Краснофлотская.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 13 человек.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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