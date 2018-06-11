Киев, 11 июня, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) проверит информацию об участии жителей Закарпатья в футбольном чемпионате непризнанных государств, заявила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова 11 июня в эфире телеканала «112.ua».

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"По предварительным данным, которые еще уточняются, несколько таких лиц принимали участие в псевдотурнире. Ожидается их возвращение для опроса этих участников относительно обстоятельств их участия в этом мероприятии», — рассказала Коршунова.

Незадолго до заявления представителя СБУ, проверить команду предложил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook:

«Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с «дружественным» приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки, да и вообще задать еще много вопросов».

Напомним, 9 июня сборная Закарпатья стала чемпионом мира среди непризнанных государств, который проходил в Лондоне. Закарпатцы обыграли команду Северного Кипра в серии послематчевых пенальти.

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Как сообщало ИА REGNUM, куратором сборной Закарпатья является депутат Береговского районного совета Тиберий Фееш.

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