Лондон, 11 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Для возвращения Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» (G8) необходимо, чтобы Москва перестала вмешиваться в дела других стран. Об этом, как передает Reuters, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте страны по итогам саммита G7 в Канаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Мэй напомнила, что выход России из G8 стал результатом «нелегальной аннексии» Крыма.

«Любые обсуждения о том, стоит ли возвращать РФ за стол переговоров, невозможны, если она не изменит свою линию поведения», — отметила премьер-министр Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума о самоопределении, проведенного в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуостров стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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