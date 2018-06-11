Кяхта, Бурятия, 11 июня, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию приграничного с Монголией Кяхтинского района и седьмому международному этнокультурному фестивалю «Древо согласия-2018» состоялись в Бурятии сегодня, 11 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Международный этнокультурный фестиваль «Древо согласия — 2018»

Праздник начался с церемонии открытия памятника основателю Кяхты, российскому послу Савве Рагузинскому. Именно его заслугой считается заключение российско-китайского договора, определившего границу между двумя государствами в 1728 году. А годом ранее, в 1727 году Рагузинский заложил город Кяхту, который до второй половины XIX века был главным пунктом торговли между Россией и Китаем. Именно благодаря развитию этой торговли появился и поселок Маймачин (нынешний сомон Алтанбулак в Монголии).

В церемонии с монгольской стороны участвовал губернатор Селенгийского аймака Монголии Шархуугийн Оргил, с российской — глава Бурятии Алексей Цыденов.

Оба чиновника затем присутствовали на открытии международного этнокультурного фестиваля «Эв модны наадам — 2018» или «Древо согласия — 2018».

Фестиваль поочередно проходит на территории России и Монголии.

Праздник начался с шествия представителей приграничных районов: Селенгинского аймака Монголии, Кяхтинского и Джидинского районов Бурятии. В этом году Монголию представляли более 150 человек: спортсменов, деятелей культуры и официальных лиц страны.

Праздник «Древо согласия» впервые был организован в 2003 году. Его главный символ — соединение двух кусков деревянного пазла, так называемого дерева согласия, в знак мирной и спокойной жизни в обеих странах.