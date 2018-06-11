Нью-Дели, 11 июня, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Индии обратились в Интерпол с просьбой задержать известного ювелира-миллиардера Нирава Моди, сообщает 11 июня Al Arabia.

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Моди обвиняется в крупнейшем в истории страны мошенничестве, связанном с банкротством, стоившим правительству $2 млрд. Ювелир сбежал в Великобританию, попросив там политического убежища.

Напомним, ювелир Нирав Моди обвиняется правительством Индии в мошенничестве, вызванном лживыми гарантиями, данными одному из крупнейших банков страны. До того, как Моди было предъявлено обвинение он поспешил покинуть страну, при этом отвергнув обвинения в свой адрес.