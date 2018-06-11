Тамбов, 11 июня, 2018, 21:03 — ИА Регнум. В Тамбове сегодня, 11 июня, открыли памятник военному дирижеру, генерал-лейтенанту Валерию Халилову, который погиб в авиакатастрофе возле Сочи. Церемония открытия состоялась во второй день VII международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Открытие памятника Валерию Халилову в Тамбове

Основателем и музыкальным руководителем фестиваля духовых оркестров был генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов — военный дирижёр, композитор, народный артист России. Память об этом выдающемся деятеле культуры увековечили в Тамбове.

Автором монумента стал московский скульптор, преподаватель МГХИ имени В.И. Сурикова Александр Миронов. Монумент размещён на зелёной зоне в районе Пушкинской библиотеки неподалеку от памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин, а также брат и дочери Валерия Халилова.

«Меня связывала с Валерием Михайловичем не только музыка, но и человеческие отношения. Это была настоящая мужская, человеческая дружба. Под музыку композитора, мы все вместе провожали его в последний путь. Имя генерала Халилова получило музыкальное училище в Москве. Сегодня мы увековечим память этого великого композитора, открыв памятник в нашем городе», — сказал Александр Никитин.

Проект Валерия Халилова — фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова — на сегодняшних день один из самых зрелищных и любимых зрителями фестивалей.

«Он стал знаковым событием не только для Тамбовской области, но и для всей страны. Этот музыкальный проект реализуется администрацией региона при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны Российской Федерации», — отмечают региональные власти.

Напомним, Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Сочи 25 декабря 2016 года. В результате катастрофы также погибли 92 человека, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.