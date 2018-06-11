Москва, 11 июня, 2018, 20:57 — ИА Регнум. На западе Москвы столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

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ДТП произошло в понедельник, 11 июня, в районе д. 9 по ул. 50 лет Октября. По последним данным, в результате инцидента пострадали 7 человек.

«Все пострадавшие будут направлены в медучреждения», — добавил источник.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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