Мехико, 11 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Известный мексиканский наркобарон Эдгар Вальдес был приговорен к 50 годам лишения свободы, сообщает 11 июня Associated Press.

Тюрьма

Бывший футболист, сколотивший карьеру наркоторговца, был арестован в Мексике в 2010 году и был в числе еще 13 человек экстрадированн в США для судебного разбирательства.

Напомним, Эдгар Вальдес был обвинен в распространении наркотических веществ на территории США, привезенных из Мексики. Преступник признал обвинения и был приговорен к тюремному сроку. Также у него изъяли порядка $200 млн.