Вашингтон, 11 июня, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Российская зенитно-ракетная система (ЗРС) С-500, обладающая уникальными боевыми характеристиками, не имеет аналогов в мире. Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на мнение экспертов.

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Специалисты отмечают, что система С-500, испытания которой недавно прошли в Российской Федерации, успешно поразила цели на расстояниях, которые до этого считались невозможными.

В частности, комплекс С-500 выполнил задание на расстоянии в 480 км, что на 80 км больше, чем способна преодолеть любая другая система такого типа.

Эксперты полагают, что российская система, использующая несколько типов ракет в зависимости от угрозы, способна нацеливаться на самолеты-невидимки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, система С-500 принадлежит к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенными возможностями противоракетной обороны и поражения баллистических ракет, самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

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