Санкт-Петербург, 11 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В Петербурге суд вынес решение об аресте 34-летнего жителя Псковской области, который 10 июня совершил умышленный наезд на группу граждан в городе Ломоносов. В результате один человек погиб, еще трое получили травмы. Причиной злодеяния стал бытовой конфликт.

sokol336 СИЗО-6

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 11 июня, вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яна Атрашкевича. Он арестован на срок по 9 августа 2018 с содержанием в СИЗО-6, прооинформировала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина обвиняется в убийстве, а также в попытке убийства двух и более лиц. Только за первое из названных преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый 10 июня на автомобиле ГАЗ (фургон), за руль которого он сел в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью убийства совершил наезд на четырех граждан. Один из пострадавших скончался, троим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

«Фигурант не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — считает следствие. В тот же день злоумышленнику было предъявлено обвинение.

В суде по избранию меры пресечения Атрашкевич отказался от пояснений по существу предъявленного обвинения, но признал, что совершил преступление, и против избрания меры в виде заключения под стражу не возражал.

Как сообщали СМИ, трагедии предшествовал конфликт в пивном клубе «Мотор» на Красноармейской улице в Ломоносове. «Нетрезвый мужчина вышел из бара, сел в своей автомобиль ГАЗ, дождался выходящих из помещения обидчиков, разогнался и совершил наезд на группу из четырех человек», — сообщало агентство «Оперативное прикрытие».