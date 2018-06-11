Тбилиси, 11 июня, 2018, 20:16 — ИА Регнум. В столице Грузии скончался 56-летний актер и певец Георгий Хуцишвили. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и спорта Грузии на странице в соцсети Facebook.

Цитата из к∕ф «Любовь с акцентом». реж. Резо Гигинеишвили. 2012. Россия Гио Хуцишвили

«Хуцишвили умер в возрасте 56 лет после тяжелой и продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Актер Хуцишвили, дебютировавший на экране в начале восьмидесятых, снялся в таких фильмах, как «Хареба и Гогия», «Еще одна грузинская история», «Любовь с акцентом», «Тбилиси-Тбилиси», «Наш черед, ребята!» и других.

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