Каир, 11 июня, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фатх Ас-Сиси помиловал 30 выходцев из Эфиопии, сообщает 11 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Данный шаг был сделан во время визита в страну премьер-министра Эфиопии Абий Ахмед Али, поблагодарившего египетского президента за столь «щедрую инициативу». Освобожденные покинули страну на борту самолета премьер-министра.

Напомним, визит главы эфиопского парламента стал первым зарубежным визитом с момента его избрания в должность в апреле 2018 года. Абий Ахмед Али провел переговоры с официальными лицами Египта, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества.