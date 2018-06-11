Москва, 11 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Второй день Международного лагеря дружбы Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» приготовил для его участников сюрприз: мастер-класс с известным спортсменом. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы этого мероприятия. Тренировку провел двукратный чемпион Европы по футболу среди ампутантов в составе сборной России, чемпион мира по следж-хоккею Игорь Ломакин.

Gazprom.ru Футбол для дружбы

«Мастер-класс прошел на игровом поле «Field of Victory» в Академии по футболу «Спартак» им. Ф. Черенкова, — рассказали организаторы. — Игорь Ломакин показал несколько приемов с мячом, а затем попросил детей повторить их — на костылях. Это оказалось непростой задачей для ребят, но в итоге тренировка наглядно показала юным футболистам принцип «Футбола для дружбы»: каждый, вне зависимости от пола, возраста, расы, национальности или физических возможностей, может играть в футбол».

«В футболе нет и не может быть каких-либо границ, — обратился к юным футболистам Игорь Ломакин. — Неважно, какие у вас физические возможности или заболевания. Не имеет значения, насколько развит футбол в вашей стране. Если есть желание и стремление, можно достичь самых больших высот».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве стартовал шестой сезон программы «Футбол для дружбы». В 2018 году эта программа ПАО «Газпром» объединила более 211 стран и регионов мира. По словам организаторов, для участия в глобальном проекте в столицу РФ приехали 1500 детей и взрослых. Программу поддержали FIFA, UEFA, ООН, руководители национальных футбольных федераций, представители государственных структур.