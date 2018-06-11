Пассажирский самолет горел в аэропорту Франкфурта-на-Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Airbus A340−300, принадлежащий авиакомпании Lufthansa, загорелся в Германии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службу Lufthansa Technik.
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Airbus
ЧП произошло в понедельник, 11 июня, в аэропорту города Франкфурта-на-Майне. По последним данным, в результате инцидента пострадали около 10 человек, которые отравились продуктами горения.
Отмечается, что изначально вспыхнул аэродромный тягач, чуть позже огонь перекинулся на воздушное судно.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.
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