Кемерово, 11 июня, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Столица Кузбасса — город Кемерово — сегодня, 11 июня, отметил свой столетний юбилей. С праздником кемеровчан поздравил президент России Владимир Путин.

Администрация города Кемерово Концерт в честь 100-летнего юбилея областного центра

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со 100-летием основания города Кемерово. Этот юбилей — большое, важное событие в жизни города, Кузбасса и всей России. История Кемерова писалась мужественными, талантливыми людьми, которые осваивали богатые природные месторождения, вводили в строй объекты угледобывающей, промышленной, транспортной, социальной инфраструктуры. Благодаря их упорному, созидательному труду Кемерово вырос в крупный индустриальный, культурный, образовательный, научный центр, стал столицей одного из экономически развитых регионов Западной Сибири. И конечно, особая страница летописи города связана с его вкладом в Великую Победу. Отрадно, что жители Кемерова с огромным уважением относятся к замечательным традициям своих отцов и дедов, стремятся эффективно решать стоящие перед городом задачи и по праву славятся широтой души, щедростью и гостеприимством. Уверен, что искренняя любовь к родной земле, настойчивость и истинно сибирский характер и впредь будут помогать вам в осуществлении намеченных планов. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава города Илья Середюк, поздравляя жителей областного центра с праздником, отметил, что Кемерово пережил очень много событий: и светлых, и драматических.

«И на этом пути, как в семье, кемеровчане всегда были вместе. Тяжёлые ситуации переживали, взявшись за руки, поддерживая друг друга. В счастливые моменты делили эту радость на всех. Биография города говорит о том, что мы умеем осуществлять свои мечты, идти к поставленной цели и достигать её! Наш город устремлён в будущее, и это будущее рождается сегодня!», — сказал Сердюк в поздравлении, которое размещено на его официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

Основные события в честь 100-летнего юбилея проходили на девяти площадках: площади Советов, перед Драматическим и Музыкальным театрами, на площадке перед Центральной детской школой искусств, на ул. Весенней, в сквере у филармонии Кузбасса, в парк Победы им. Г.К. Жукова, на площади Пушкина и на ул. Орджоникидзе.

Так, например, 75 пар кемеровских молодоженов станцевали на театральной площади. Мероприятие прошло возле Кемеровского театра драмы им. А.В. Луначарского.

Администрация Кемеровской области 75 пар кемеровских молодоженов станцевали на театральной площади

В парке Победы им. Г.К. Жукова прошёл фестиваль «Хоровод дружбы народов России». Более 300 человек из 17 коллективов прошли под своими флагами в национальных костюмах по центральной аллее парка. Среди участников представители разных национальностей Кузбасса. В знак дружбы они запустили в небо шарики.

Администрация города Кемерово Шествие представителей народов из разных территорий Кузбасса «Хоровод дружбы народов Кузбасса».

Вечером начался концерт с участием звёзд российской эстрады. Первой среди приглашённых звёзд выступила российская группа «Любэ». Выступление продолжалось около часа. Были исполнены в том числе «Главное, что ты есть у меня», «От Волги до Енисея», «Гитара семиструнная». Затем на сцену на площади Советов вышел рэпер L’One. Со своими мини-концертами приехали в Кемерово также Полина Гагарина, Тимати и Олег Газманов.

Администрация города Кемерово Концерт в честь 100-летнего юбилея областного центра

«Дорогие друзья, вы же понимаете, что вы и есть самое сердце Кемерова, и всё зависит только от нас самих. Я желаю вам беречь любовь в ваших сердцах, и тогда она будет всегда в вашем городе. Если вы будете беречь тепло в ваших сердцах, вы будете греть этот город теплом. Берегите своих родных и близких, берегите город, и с днём рождения, Кемерово! С праздником!» — цитирует «Газета Кемерова «исполнительницу.

Не обошлось и без инцидентов. Как пишет ВашГород.ру, на входе на площадь Советов люди устроили огромные очереди.

«Те люди, которые ещё не прошли, сломали металлодетектор, и очередь двинулась быстрее», — пишет сообщило издание.

Напомним, что Кемерово 11 июня праздновал своё столетие. Праздничные мероприятия начались с шести часов утра и продлились до позднего вечера. Завершится День города фейерверком на Университетском мосту в полночь.

Отметим, что статус города Кемерово получил в 1918 году. Сегодня областная столица Кузбасса занимает тридцатое место по численности нaселения (556 920 человек) и входит в топ-50 по площади среди муниципалитетов страны.