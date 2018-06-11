Ереван, 11 июня, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Президенту Азербайджана Ильхаму на открытии воинской части ракетных войск сегодня, 11 июня, продемонстрировали белорусские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» и израильские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA.

president.az Ильхам Алиев на фоне РСЗО «Полонез»

В апреле 2018 года газета «Коммерсант» сообщила, что Белоруссия планирует приступить к выполнению первого экспортного контракта на поставку десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».

Готовящийся контракт можно вполне рассматривать «как несколько запоздалый ответ Азербайджана на поставки Россией комплексов «Искандер» в Армению», сказал тогда источник издания в военно-дипломатических кругах Белоруссии.

Ереван уже подверг критике поставки оружия Белоруссией Азербайджану. Новоназначенный замглавы МИД Армении Рубен Рубинян назвал поведение Минска «не совсем логичным».

«Учитывая то, что Беларусь является дружественной для нас страной, участвует вместе с нами в ряде многосторонних форматов и имеет союзнические обязательства, для нас очень прискорбно, что Беларусь продает оружие государству, которое находится с нами в конфликте. И я считаю, что мы, как прежде, так и в дальнейшем будем поднимать эти вопросы соответствующим образом», — заявил Рубинян.

Официальный Ереван не первый раз дает оценку оружейной сделке между Минском и Баку. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян еще в 2017 году отмечал, что считает неприемлемой продажу оружия «такому государству, как Азербайджан».

«Мы сожалеем, что независимо от того, кто является продавцом — член ОДКБ или другое государство, такому государству, как Азербайджан, государству, которое проводит дестабилизирующую политику в регионе, государству, которое встало на деструктивный путь и милитаризирует ситуацию, подобному государству вообще продают вооружение. Мы выражаем в связи с этим сожаление», — сказал Ованнисян.

В свою очередь глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что не видит нужды оправдываться перед кем-либо, так как Белоруссия не нарушает никаких договоров.

«Наши отношения никоим образом не нарушают какой-либо международный договор, какую-либо резолюцию Совбеза ООН. Мы очень хорошо помним, как в трудные для Белоруссии моменты нам помог президент Азербайджана», — сказал Лукашенко.

Примечательно, что в Минске в эти дни находится делегация министерства обороны Армении, где принимает участие в совещании по обсуждению вопросов противовоздушной обороны.