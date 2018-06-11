Анкара, 11 июня, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Три члена Рабочей партии Курдистана сдались властям Турции в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает 11 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

Повстанцы перешли границу с Ираком и сдались правительственным войскам. Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена.

Напомним, курды сражаются с правительством Турции на протяжении многих десятилетий, целью борьбы является создание собственной автономии в рамках государства.

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