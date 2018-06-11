Дамаск, 11 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад отверг мнение, что Россия осуществляет военное командование вместо руководства страны, подчеркнув, что у каждой стороны есть свои взгляды на некоторые проблемы, сообщает 11 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Они (русские — прим. ред. ИА REGNUM ) никогда за весь период наших отношений не пытались навязывать свою точку зрения, даже если у нас были различные мнения», — подчеркнул Асад, добавив, что иметь различие во взглядах — это нормально.

Напомним, ВКС России оказывают существенную военную поддержку правительству Сирии в борьбе с террористическими группировками. Роль Москвы стала ключевой в успехах сирийских военных во внутреннем конфликте.