Киев, 11 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Власти Украины намерены добиваться обеспечения «реальной безопасности» в Донбассе, а также освобождения военнопленных. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter.

ИА Красная Весна ОБСЕ. ДНР

По его словам, «путь к миру» в Донбассе — это «реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. Несмотря на подписанные Минские соглашения, вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать независимые республики в Донбассе.

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