Таллин, 11 июня, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В таллинском порту Пальяссааре арестован российский грузовой паром «Петербург», принадлежащий предприятию Black Sea Ferry & Investments. Сделано это было по решению суда. Об этом передает Maritime Bulletin со ссылкой на свои источники.

Centurion1 Паромы Петербург и Балтийск

«Суд вынес решение в пользу кредиторов», — передает вещатель.

По информации портала, паром арестован из-за задержек зарплаты экипажу, а также за долги предприятию, которое занималось снабжением судна.

Отмечается, что общая сумма задолженности предприятия-собственника парома составляет 380 тыс. евро.

8 июня компетентный источник ИА REGNUM в России сообщил, что морской паром «Петербург», принадлежащий дочерней компании ОАО «РЖД», арестован в порту Таллина по морским требованиям ряда компаний.

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