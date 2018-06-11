«Сибирский огонь» собрал в Новосибирской области десятки тысяч человек
Новосибирск, 11 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Колыванском районе Новосибирской области в преддверии Дня России, 11 июня, прошёл масштабный международный фестиваль «Сибирский огонь». Он считается одним из крупнейших военно-исторических фестивалей России. В 2018 году мероприятие проходило уже в седьмой раз и собрало на своих площадках более 40 тысяч человек (по предварительным данным правоохранительных органов — 45 тысяч человек), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.
«Это уже не просто фестиваль, а, по сути, слёт увлечённых людей, которых не остановит ничто и никто: ни длинные расстояния, ни погодные условия, — сказал, открывая фестиваль, временно исполняющий обязанности губернатора
«Историческая реконструкция помогает восстанавливать события российской и мировой истории, не допуская искажений фактов, подмены истинных ценностей», — подчеркнул полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Старт фестивалю дал врио губернатора, пальнув из средневековой пушки.
После чего деревня Большой Оёш Колыванского района на весь день превратилась в одну большую реконструкцию: новосибирцы и гости смогли увидеть масштабные реконструкции боёв девяти исторических периодов с участием более 500 реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана и Белоруссии.
Площадки Раннего и высокого Средневековья, Средневековой Японии, периода Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и других, реконструкция боя «На подступах к Сталинграду» — всё это можно было наблюдать сегодня.
В этом году в программе фестиваля — реконструкция подвига новосибирца Бориса Богаткова 11 августа 1943 года, показательное выступление, посвященное участию Томского пехотного полка в Отечественной войне 1812 года, военно-исторические реконструкции в честь 75-летия победы над фашистской группировкой в Сталинграде.
Работал музей под открытым небом «Полевые лагеря исторических эпох». Среди экспозиций реконструированные образцы одежды, предметы быта и снаряжения разных исторических эпох. Всё это можно было не только посмотреть: доспехи и оружие — примерить, а силы свои испытать в древних ремеслах и народных забавах. Например, станцевать исторические танцы начала XIX века или спеть песни на фронтовом привале 1943 года.
Детям и подросткам тоже скучно не было — для них работали свои интерактивные площадки: «Детский рыцарский турнир», «Вербовка в ландскнехты», «Полоса препятствий» и «Детский исторический тир». Впервые работала площадка, на которой патриотические клубы демонстрировали военно-прикладные виды спорта.
Отметим, что впервые фестиваль «Сибирский огонь» прошёл в 2012 году. За шесть лет в мероприятии приняли участие более 2 тысяч реконструкторов из 40 городов России, Казахстана, Белоруссии, Германии и Чехии. В 2017 году в нём участвовали более 500 реконструкторов и свыше 40 тысяч зрителей. Фестиваль является лауреатом Национальной премии в области событийного туризма за 2012 год, победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль Российского Военно-Исторического Общества за 2015 год. «Сибирский огонь» входит в двадцатку лучших военно-исторических фестивалей нашей страны.
По данным АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа», в 2018 году фестиваль проводится в том числе за счет средств Президентского гранта, что позволило качественно повысить уровень организации фестиваля.
Цель фестиваля — развитие культурно-познавательного туризма в Новосибирской области.