Новосибирск, 11 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Колыванском районе Новосибирской области в преддверии Дня России, 11 июня, прошёл масштабный международный фестиваль «Сибирский огонь». Он считается одним из крупнейших военно-исторических фестивалей России. В 2018 году мероприятие проходило уже в седьмой раз и собрало на своих площадках более 40 тысяч человек (по предварительным данным правоохранительных органов — 45 тысяч человек), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области В Колыванском районе Новосибирской области прошёл масштабный международный фестиваль «Сибирский огонь

Правительство Новосибирской области Фестиваль «Сибирский огонь» собрал десятки тысяч человек

«Это уже не просто фестиваль, а, по сути, слёт увлечённых людей, которых не остановит ничто и никто: ни длинные расстояния, ни погодные условия, — сказал, открывая фестиваль, временно исполняющий обязанности губернатора

«Историческая реконструкция помогает восстанавливать события российской и мировой истории, не допуская искажений фактов, подмены истинных ценностей», — подчеркнул полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Старт фестивалю дал врио губернатора, пальнув из средневековой пушки.

Правительство Новосибирской области Старт фестивалю дал Андрей Травников, пальнув из средневековой пушки

После чего деревня Большой Оёш Колыванского района на весь день превратилась в одну большую реконструкцию: новосибирцы и гости смогли увидеть масштабные реконструкции боёв девяти исторических периодов с участием более 500 реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока, Казахстана и Белоруссии.

Площадки Раннего и высокого Средневековья, Средневековой Японии, периода Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и других, реконструкция боя «На подступах к Сталинграду» — всё это можно было наблюдать сегодня.

В этом году в программе фестиваля — реконструкция подвига новосибирца Бориса Богаткова 11 августа 1943 года, показательное выступление, посвященное участию Томского пехотного полка в Отечественной войне 1812 года, военно-исторические реконструкции в честь 75-летия победы над фашистской группировкой в Сталинграде.

Работал музей под открытым небом «Полевые лагеря исторических эпох». Среди экспозиций реконструированные образцы одежды, предметы быта и снаряжения разных исторических эпох. Всё это можно было не только посмотреть: доспехи и оружие — примерить, а силы свои испытать в древних ремеслах и народных забавах. Например, станцевать исторические танцы начала XIX века или спеть песни на фронтовом привале 1943 года.

Детям и подросткам тоже скучно не было — для них работали свои интерактивные площадки: «Детский рыцарский турнир», «Вербовка в ландскнехты», «Полоса препятствий» и «Детский исторический тир». Впервые работала площадка, на которой патриотические клубы демонстрировали военно-прикладные виды спорта.

Отметим, что впервые фестиваль «Сибирский огонь» прошёл в 2012 году. За шесть лет в мероприятии приняли участие более 2 тысяч реконструкторов из 40 городов России, Казахстана, Белоруссии, Германии и Чехии. В 2017 году в нём участвовали более 500 реконструкторов и свыше 40 тысяч зрителей. Фестиваль является лауреатом Национальной премии в области событийного туризма за 2012 год, победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль Российского Военно-Исторического Общества за 2015 год. «Сибирский огонь» входит в двадцатку лучших военно-исторических фестивалей нашей страны.

По данным АНО «Историческое общество Сибирского федерального округа», в 2018 году фестиваль проводится в том числе за счет средств Президентского гранта, что позволило качественно повысить уровень организации фестиваля.

Цель фестиваля — развитие культурно-познавательного туризма в Новосибирской области.