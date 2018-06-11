Вашингтон, 11 июня, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Министерство финансов (Минфин) США ввело ограничительные меры в отношении трех граждан Российской Федерации, трех российских компаний и двух связанных с ними структур. Соответствующий документ обнародован в понедельник, 11 июня, на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Согласно документу, в черный список США попали компании: НИИ «Квант», Digital Security, «Дайвтехносервис», ERPScan и Embedi. Кроме того, ограничительные меры будут применяться против трех российских бизнесменов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США объявили о возвращении к политике сдерживания в отношении РФ в 2014 г., когда Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. С тех пор санкционный режим против РФ многократно усилился.

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