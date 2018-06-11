Кабул, 11 июня, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В результате террористического акта, осуществленного смертником в столице Афганистана Кабуле, погибли 12 человек. Об этом сообщает 11 июня Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошел недалеко от одного из правительственных министерств. Среди погибших женщины, дети, а также сотрудники министерства. Ответственность за теракт не взяла ни одна террористическая группировка.

Напомним, Афганистан на протяжении многих десятилетий ведет борьбу с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в последние недели проявляют особую активность, вызванную так называемым весенним наступлением. Поэтому велика вероятность, что за последним терактом стоят боевики именного этого движения.