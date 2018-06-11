Дамаск, 11 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Попытка членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) прорваться из района Эт-Танф в направлении Пальмиры предотвращена Вооруженными силами Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Mil.ru Будни ВКС РФ

По данным Центра, группа террористов, замеченная в районе горы Гураб, двигалась на мотоциклах и пикапах, в кузове которых были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что всего в ходе спецоперации были уничтожены пять членов НВФ, а также принадлежащий боевикам пикап и мотоцикл.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба правительства Сирии с террористами практически выиграна благодаря поддержке ВКС РФ, однако в руках у членов незаконных вооруженных формирований находятся еще несколько анклавов.

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