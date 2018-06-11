Москва, 11 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Россия хочет получить доступ к референс-лабораториям, которые были открыты при финансовой поддержке США на территории Армении и Казахстана.

youtube.com / канал NunnLugarCTR Биолаборатория в Тавушской области Армении

По информации газеты «Коммерсант», министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июня поднял этот вопрос на встрече глав МИД ОДКБ в Алма-Ате.

Собеседник газеты в российской делегации сообщил, что российские спецслужбы и ученые не исключают, что лаборатории могут быть впоследствии использованы против России.

«Они же их в Западной Европе не ставят», — сказал дипломат.

По информации издания, с Ереваном даже обсуждается возможность сотрудничества в сфере биологических исследований, и по этому поводу есть намерение подписания отдельного документа.

Лаборатории, о которых говорит российский дипломат, финансируются агентством по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) министерства обороны США. С 2010 года референс-лаборатории и обслуживающие их станции открылись на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдавии, Казахстане, Узбекистане. С 2010 года их количество по всему миру возросло с 20 до 400 объектов.

Агентство сотрудничает с Ереваном с 2000 года, когда власти Армении подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с распространением оружия массового поражения.

По официальным данным, одной из целей финансирования лабораторий является расширение потенциала Армении выявлять, диагностировать и сообщать о представляющих угрозу безопасности вспышках эпидемических и эндемических заболеваниях, техногенных или природных патогенах и биологических атаках.

Таким образом, США заявляют, что финансируют лаборатории, чтобы помочь Армении более эффективно бороться против распространения эпидемий и биологического оружия.

Референс-лаборатории находятся в подчинении государственной некоммерческой организации (ГНКО) «Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний» министерства здравоохранения Армении.

Примечательно, что минздрав Армении в 2016 году заявлял, что в рамках соглашения об оказании технического и финансового содействия Республике Армения, ГНКО «Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний» Российская Федерация предоставила 14 видов высококачественной аппаратуры и лабораторной мебели для санитарно-химической лаборатории.

В рамках того же соглашения, для улучшения лабораторного потенциала по выявлению и исследованию особо опасных вирусов (для осуществления исследований в полевых условиях), для быстрого реагирования на вспышку вируса Россия предоставила ГНКО «Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний» две передвижные лаборатории, оснащенные современным оборудованием.

Официальная Москва на уровне МИД и Государственной думы не раз высказывала озабоченность по поводу создания сети биолабораторий по периметру своих границ. Критики этого проекта указывают на возможность двойного назначения этих лабораторий, поскольку их создание финансируется военными, а информация о деятельности этих объектов зачастую скрыта.

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