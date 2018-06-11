Кемерово, 11 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Накануне Дня России, 11 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв встретился с Почетными гражданами города Кемерово. С заслуженными кемеровчанами Цивилёв поговорил о текущей социально-экономической ситуации развития Кузбасса, города Кемерова и о планах на будущее. В разговоре участвовали заслуженный шахтер РСФСР, почетный гражданин Кемеровской области Анатолий Булгаков, заслуженный врач РСФСР Галина Завадская, Герой социалистического труда, почетный строитель Кузбасса Дмитрий Плотников, мастер спорта СССР по футболу Виталий Раздаев, заслуженный учитель школы РСФСР, Отличник народного просвещения Надежда Корякова.

Администрация Кемеровской области Глава Кузбасса встретился с Почетными гражданами города Кемерово и вручил паспорта школьникам

«Все вы — большие труженики, люди с огромным жизненным опытом, знаниями и высочайшим авторитетом. Всё, что сегодня есть у нас в Кузбассе достигнуто вашим трудом, кровью и потом. Ваше мнение и знания очень важны для региона», — сказал в ходе встречи Цивилёв.

В свою очередь, почетные граждане предложили возродить лучшие традиции в организации производства, которые были на промышленных предприятиях до 90-х годов прошлого века.

Также сегодня Сергей Цивилёв вручил паспорта гражданина России 16 призёрам отбора всероссийского конкурса «Мы граждане России!».

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«Сегодня вы становитесь гражданами Великой страны. Искренне верю, дорогие ребята, что вашим местом прописки всегда останется наша Кемеровская область, что вы здесь, на родной земле, будете учиться, работать, создавать семьи, воспитывать своих детей», — сказал он ребятам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Сергея Цивилёва с Почетными гражданами города Кемерово, ребятами и их родителями прошла в музее-заповеднике «Красная Горка».