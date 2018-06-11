Багдад, 11 июня, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури призвал провести в стране повторные выборы, сообщает 11 июня Kurdistan.ru.

U.S. Department of State Салим аль-Джабури (справа)

Причиной подобного высказывания стал пожар 10 июня в Багдаде, уничтоживший значительное количество бюллетеней для голосования. По словам аль-Джабури, инцидент является доказательством того, что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, парламентские выборы в Ираке продемонстрировали народную поддержку шиитским партиям, что связано с преобладанием данной религиозной группы в государстве. Однако многие политические силы, в том числе на местах, критически высказались относительно плебисцита, потребовав пересчета бюллетеней.