Вильнюс, 11 июня, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В Швянченском районе 10 июня перевернулся внедорожник, пострадали два военных НАТО. Это уже третий инцидент за неделю — до этого произошло массовое ДТП с четырьмя броневиками армии США, а затем ещё один броневик влетел в дерево.

Defence.gov Stryker

По данным департамента полиции, в Вильнюсскую больницу были доставлены и госпитализированы два военных НАТО: военный 1982 года рождения получил сотрясение головного мозга, общий ушиб тела, многочисленные царапины. Второй военный 1985 года рождения получил травму головы, многочисленные ушибы, приводит подробности агентство BNS.

Военные, по данным полиции, в Швянченском районе перевернулись на военном внедорожнике, двигаясь в униформе в сторону Пабрадского полигона.

Пресс-атташе Штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис сказал BNS, что не может ответить, военные какой страны пострадали во время ДТП, потому что информация об этом согласовывается с этой страной, информируются близкие пострадавших военных.

«Я пока не могу назвать страну, но могу сказать, что это военные, которые служат в составе нашего батальона НАТО», — сказал он.

Состояние военнослужащих стабильно, угрозы для их жизни нет.

Первый инцидент, в который попали военные НАТО, произошел 7 июня. В Пренайском районе столкнулись четыре ехавших в колонне броневика. В результате аварии пострадали 15 человек.

Второй несчастный случай произошел 9 июня в Казлу Руде. В этом месте броневик сухопутных войск США Stryker съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП пострадал один военный НАТО (гражданин США), который из-за ушиба правого бедра был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Позже его отпустили на амбулаторное лечение.