Киев, 11 июня, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Президента Украины Петра Порошенко «дезинформировали» в вопросах строительства газопровода «Северного потока — 2», — заявил сегодня, 11 июня, эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. Евросоюз

Так Корольчук прокомментировал слова президента о том, что «Северный поток — 2» не будет построен.

ИА REGNUM напоминает, что 8 июня президент Порошенко выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» не будет реализован.

«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политикантский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд. Чтобы вы понимали масштабы, это сумма, которая сейчас тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны», — сказал Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам Корольчука, арест акций компании-оператора строительства «Северного потока — 2», на который возлагают надежды в Киеве, не остановит строительство газопровода.

«Осталось получить разрешение от Дании. Но если Дания не даст разрешение, Россия сможет её обойти в нейтральных водах. Можно сказать, что после Швеции все технические вопросы сняты. Строительство начинается… акции равномерно переданы компаниям, которые строят газопровод… Фактически сегодня мы пытаемся забрать акции у европейских компаний. Даже если такие акции будут арестованы, сам процесс строительства будет продолжаться. Зачем мы арестовываем эти акции, кому мы их потом сможем продать?» — задался вопросом Корольчук.

Он считает, что Порошенко в целом больше «поддерживает американскую линию относительно «Северного потока — 2».

«Но американцы не воюют за интересы Украины в этом вопросе по «Северному потоку — 2», они отстаивают собственный интерес. Это касается и Китая. Там также есть их интерес по газу. Россия туда наращивает поставки трубопроводного газа. А США туда наращивает поставки LNG-газа (сжиженного). Сегодня они поставляют 6 млрд кубометров, а планируют нарастить поставки газа до 60 млрд кубометров сжиженного газа. Эти объемы сопоставимы с объемами поставок «Северного потока — 2», — пояснил Корольчук.

По его словам, вопреки заявлениям Киева, запуск «Северного потока — 2» не остановит работу украинской газотранспортной системы.

«Нам надо думать о собственных интересах. Нам на руку играет то, что сегодня на европейском рынке добычи газа происходит упадок. Сокращение добычи газа особенно чувствуется в Голландии. Также добычу газа снижает Норвегия. Есть негативные прогнозы по Великобритании. Даже если будут поострены «Северный поток-2» и «Турецкий поток» наша ГТС будет задействована и будет использоваться (для транспортировки газа — прим. ред. ИА REGNUM )», — пояснил Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 11 июня, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выдало компании Nord Stream-2 AG первое разрешение, необходимое для строительства участка газопровода «Северный поток — 2» на территории РФ. Согласно официальной информации, работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением Государственной экологической экспертизы. Второе необходимое разрешение для данного проекта компании предстоит получить от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) на строительство подводных трубопроводов в территориальном море России.