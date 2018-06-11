Калуга, 11 июня, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В трех метрах от кромки воды реки Угра, по соседству с деревней Давыдово Дзержинского района, 10 июня взрывотехники обезвредили немецкую противотанковую мину времен войны TMi 35. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Разминированная в Калужской области немецкая противотанковая мина TMi 35

По данным ведомства, мины серии TMi 35 в годы Второй мировой войны состояли на вооружении германского вермахта.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно калужские сапёры уничтожают от 1,5 до 2,5 тыс. боеприпасов. Отдельно регистрируются снаряды большого калибра и бомбы. В отдельные годы количество обезвреженных авиабомб доходило до 15−20 единиц. Больше всего боеприпасов времён Великой Отечественной войны находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области.

Отметим, за 20 лет существования группы разминирования Главного управления МЧС России по Калужской области, сапёрами было найдено и уничтожено порядка 33 тыс. взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, в том числе более 300 авиабомб, самая крупная из которых весила 2,5 тонны.

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