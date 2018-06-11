Киев, 11 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ведомство, контролирующее украинскую часть региона) Павел Жебривский подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом прессе сегодня, 11 июня, сообщил сам Жебривский.

Expert777 Павел Жебровский

«В субботу (9 июня — прим. ред. ИА REGNUM ) встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донетчина — это Украина», — отметил Жебривский.

По его словам, за эти три года его руководства Донетчина «стремительно менялась».

«В первую очередь благодаря тому, что мне и моей команде удалось привлечь значительный финансовый ресурс на развитие инфраструктуры. В области уже открыто 12 капитально отремонтированных опорных школ, до 1 сентября откроется еще 12, а к концу 2018 года их будет уже 30. Более полутора сотен мелких предпринимателей получили средства на воплощение своих бизнес-идей в рамках проекта «Украинский донецкий куркуль» и этот проект продолжается… Донетчина первой в Украине внедрила европейские нормы мониторинга окружающей среды. Мы строим по современным европейским технологиям четыре полигона твердых бытовых отходов», — добавил Жебривский.

В свою очередь, журналист Алексей Мацука считает, что отставка Жебривского вызвана тем, что он не смог усилить пропрезидентские настроения в регионе.

«Главная оценка работы губернаторов в Украине — это «дань» президенту в виде электоральных симпатий местного населения, которые на подносе должны преподносить назначенные «доверенные лица» на каждых выборах. Жебривский с этой задачей не справился даже в условиях «отрезанной области», когда большинство местных скептически настроенных к «власти Майдана» избирателей были лишены права голоса», — отметил Мацука в своем комментарии.

По его словам, Жебривскому не удалось стать популярным и уважаемым среди местных, а все коммуникации держались исключительно на силе и подчинении.

«Новая повседневная одежда Жебривского (военная) каждый раз подчёркивала это — перед нами коменданте, а не государственный служащий. Часто доходило и до прямых унижений местного населения — якобы, Донбасс это вовсе и не была Украина, а «Украину несет сюда Павел Иванович». Странно было это слышать от главы украинской области. Многие действия Жебривского за эти три года были непродуманными с точки зрения восприятия местным населением, что, конечно, влияет на рейтинг действующей власти — так как Жебривский был ее частью. Например, вы не найдёте ни одного развёрнутого интервью Жебривского региональному независимому изданию», — пояснил Мацука.

В свою очередь, донецкий политолог Станислав Федорчук считает, что Жебривский как «друг президента Порошенко» «продолжает свой карьерный путь».

«К сожалению, такие люди… не идут на пенсию, их исключительно выносят, как во времена КПСС. Важно помнить, что именно во времена «обновленной Жебривщины» Донецкая областная военно-гражданская администрация построила отношения с медиа и гражданским обществом как со своими злейшими врагами. Те представители украинского дела, которые находятся на должностях (не более десятка человек) удержались исключительно благодаря давлению активистов на Киев», — комментирует Федорчук.

Он также призвал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать теневые схемы Жебривского.

«Именно благодаря Павлу Жебривскому состоялся мягкий ренессанс Партии регионов и мелких коллаборационистов, он стал их партнером и другом… Отдельным пунктом, который я надеюсь, станет в новой Украине пунктом внимания Антикоррупционного суда и НАБУ, будет деятельность Павла Жебривского и его команды на «восстановлении Донбасса». Речь идет не об аптеках, как кто-то мог бы подумать, а о миллиардах гривен, потраченных из государственного бюджета. О системе круговой поруки и традиционных схем, которые стали вновь реальностью», — считает Федорчук.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко назначил главой Донецкой ОВГА Павла Жебривского в июне 2015 года.

«Несмотря на войну, нам нужно улучшать гражданскую жизнь, нужно проводить реформы, нам нужно восстанавливать власть», — сказал тогда Порошенко.