Калуга, 11 июня, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Правозащитница из Калуги Любовь Мосеева-Элье стала бронзовым призёром VIII Всероссийского чемпионата по IT-многоборью среди пожилых в категории Гуру. Об этом 11 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM сама Любовь Мосеева-Элье.

Любовь Мосеева-Элье Медаль с дипломом

По ее словам, во Всероссийском чемпионате, который состоялся в Пятигорске с 4 по 9 июня приняли участие более 150 человек, которые стали лучшими знатоками IT — технологий среди 10 тыс. пенсионеров, принявших участие в отборочных турах, которые состоялись в 1001 муниципальном образовании Российской Федерации.

На финал в Пятигорск приехали представители 72 субъектов Российской Федерации, а также команды соотечественников из Армении, Белоруссии, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников составил от 60 до 65 лет, каждый седьмой «многоборец» преодолел 70-летний рубеж.

По условиям состязания, участники чемпионата по IT-многоборью среди пожилых, помимо простейших умений: быстро включить фонарик на своем смартфоне в целях собственной безопасности в тёмное время суток или сделать моментальный скриншот экрана iPhone, также обязаны были как минимум пройти самообучение по «Азбуке Интернета» на сайте Ростелекома или закончить компьютерные курсы в «Университете третьего возраста», а также иметь зарегистрированные профили в социальных сетях, — уверенно работать в power point версии MS 7−10, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, в том числе с пенсионным калькулятором, на портале Госуслуг иметь ЕСИА, уметь писать электронные жалобы и обращения в защиту своих прав.

Любовь Мосеева-Элье Призёры VIII Всероссийского чемпионата по IT-многоборью среди пожилых в категории Гуру

Кроме того, участники должны были уметь пользоваться правовой системой «Консультант+».

"На чемпионате помимо собственно участия у меня было ещё несколько самозадач: в том числе — правозащитная, — сказала Любовь Мосеева-Элье. — Так, смогла задействовать Всероссийскую площадку для представления участникам чемпионата правозащиты, как мировоззрения и способа самозащиты своих гражданских прав пожилыми и разъяснения необходимости исполнять полезные для общества законы, в том числе нормы международного права. Много времени уделила деятельности общественных наблюдательных комиссий, в члены которых массово выдвигают кандидатов ветеранские организации; в том числе по проблемам тюремной медицины. Надеюсь, что в 2019 году на аналогичный чемпионат, который предположительно пройдёт в Хабаровском крае, правозащитников должно быть уже гораздо больше».

Между тем, Любовь Мосеева-Элье надеется, что её третье место на Всероссийском чемпионате поможет Калужскому региональному общественному движению «За права человека» получить областной грант на социально значимую работу по оказанию бесплатной правовой помощи нуждающимся калужанам в рамках правозащитной программы «Люди, которых нет».