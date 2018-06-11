Москва, 11 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что народную артистку России Нину Русланову экстренно доставили в одну из больниц Москвы, не соответствует действительности. Об этом сообщила дочь актрисы Олеся Рудакова в интервью РБК.

Цитата из к/ф «Цыган», реж. Александр Бланк.1979. СССР Нина Русланова

«Нина Ивановна чувствует себя отлично, в больницу не ездила, она дома, — пояснила Рудакова. — В данный момент собирается ехать на дачу».

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса Нина Русланова якобы была госпитализирована в одну из клиник Москвы с травмой головы.

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