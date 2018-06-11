Киев, 11 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «О Высшем антикоррупционном суде». Подписание закона состоялось сегодня, 11 июня, во время встречи Порошенко со студентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко. Украина. Самолет

«В вашем присутствии я подписываю закон Украины… о Высшем антикоррупционном суде», — сказал Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства.

Порошенко также напомнил, что 9 июня данный закон подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Президент Украины подчеркнул, что закон «О Высшем антикоррупционном суде» полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

«Наши партнеры из Европейского Союза, еврокомиссары отметили огромную работу и демонстрацию политической воли, которая была сделана в последние недели», — сказал Порошенко.

Напомним, создание антикоррупционного суда на Украине — одно из главных требований Международного валютного фонда для предоставления Киеву нового транша «финансовой помощи». Без этих денег Украину ждёт фактический дефолт.