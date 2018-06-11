Москва, 11 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. По данным Министерства обороны Российской Федерации террористическая группировка «Свободная сирийская армия» при поддержке США готовит очередную провокацию с участием мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с целью обвинить сирийские власти в использовании химического оружия. Об этом сегодня, 11 июня, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар (фейк, химическое, атака, белые каски, Сирия, Асад)

«По информации, подтверждённой по трём независимым каналам в Сирии, командование так называемой Сирийской свободной армии при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьёзную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр эз-Зор», — рассказал Конашенков.

Он уточнил, что по данным российской разведки, для имитации химической атаки сирийской армии против мирного населения боевиками «Свободной сирийской армии» в посёлок Хакль аль-Джафра провинции Дейр эз-Зор привезены баллоны с хлором.

Боевики расчитывают снять постановочный видеоролик с «химической атакой», который бы затем распространялся в западных СМИ. Данный постановочный видеоролик должен послужить поводом для нанесения военно-воздушными силами коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам в Сирийской Арабской Республике, а также оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата, рассказал Конашенков.

«Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии», — подчеркнул Конашенков.