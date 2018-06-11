Москва, 11 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме на Дубровской улице в Москве. Об этом сегодня, 11 июля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Michael Deal Взрыв

Взрыв прогремел в частной квартире на пятом этаже шестиэтажного многоквартирного дома №14 на улице 1-я Дубровская. После взрыва газа начался пожар.

На место взрыва оперативно прибыли пожарные расчеты, которые быстро справились с огнем. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека.

Всего в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадал один человек.