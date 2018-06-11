Берлин, 11 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает идею российско-американского саммита на высшем уровне. Об этом Меркель заявила в интервью германскому телеканалу ARD, опубликованному сегодня, 11 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

На вопрос о том, хотела бы она того, чтобы президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры, ответила утвердительно.

«Конечно, я за это. Я хотела бы, чтобы это произошло, чтобы два президента провели длительную встречу», — сказала Меркель.

Однако Меркель отметила, что аргументы Трампа о возвращении России в «Большую семерку» и превращение этого неформального клуба ведущих держав в «Большую восьмерку» совершенно неубедительны.

Напомним, что президент США в преддверии саммита G7, который прошел в Канаде, заявил, что Россия должна вернуться в «Большую семерку» и это пошло бы на пользу США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который в эти дни принимал участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в китайском городе Циндао, заявил, что Россия никуда из «Большой восьмерки» не уходила — это остальные члены клуба решили не приезжать на очередной саммит в 2014 году, который должен был пройти в РФ. Если оставшиеся семь стран хотят собраться в формате G8, то Россия не против — такая встреча может пройти в Москве, подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что Трамп ранее приглашал Путина в Белый дом, но окончательного ответа не получил, хотя Москва и заявила, что всегда открыта к диалогу. По сообщениям Министерства иностранных дел России, Москва и Вашингтон прорабатывают возможность встречи Путина с Трампом.