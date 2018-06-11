Бишкек, 11 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. По итогам 2017 года потери государственного бюджета и резервов Киргизии составили 9 млрд 471,8 млн сомов (8 млрд 689 млн рублей). Еще 351 млн сомов (322 млн рублей) — нерационально использованные госсредства. Об этом заявил председатель счетной палаты Улукбек Марипов сегодня, 11 июня, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Чиновник сообщил, что его ведомство в минувшем году выявило финансовые нарушения на сумму в 2 млрд 153,7 млн сомов (1 млрд 975 млн рублей) и смогло возместить 2 млрд 11,9 млн сомов (1 млрд 845 млн рублей) ущерба, нанесенного государству.

Также Марипов отметил, что сейчас министерство транспорта и дорог является безусловным лидером по объему финансовых нарушений среди госорганов Киргизии.

По его словам, в 2016 году сотрудники счетной палаты выявили в этом министерстве нарушений на сумму в 257 млн сомов (235 млн рублей), что составляет 20% от всех нарушений, зафиксированных в киргизстанских госструктурах.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2018 года правоохранительные органы и спецслужбы Киргизии арестовали ряд бывших и действующих чиновников, в том числе ранее занимавших министерские должности, обвинив их в совершении коррупционных преступлений, нанесших государству многомиллиардные убытки.

Так, в рамках уголовных дел, связанным с ремонтом и модернизацией ТЭЦ столицы Киргизии, были задержаны и помещены в СИЗО: бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, бывший мэр Джалал-Абада Салайдин Авазови семь бывших топ-менеджеров энергосектора страны.

Также возбуждены уголовные дела по фактам коррупционных преступлений в таможенной и налоговой службе .