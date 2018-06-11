Бишкек, 11 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Уже неделю длится «голодовка», участие в которой участвуют свыше 50 осужденных за терроризм и религиозный экстремизм заключенных Молдовановской колонии особого режима, пишет «Kaktus.media» со ссылкой на госслужбу исполнения наказаний Киргизии (ГСИН).

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». режБорис Степанцев. 1965. СССР Во-первых, пироженых! Во-вторых, конфет!

Находящиеся за решеткой террористы и экстремисты потребовали от руководства тюрьмы установить в каждой камере по мультиварке. Также они требуют разрешить им свободно передвигаться по территории колонии и использовать мобильные телефоны.

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что 10 заключенных демонстративно зашили себе рты, а еще 11 слегка порезали руки, «голодовка» является сугубо номинальной.

«Примечательно, что осужденные объявили голодовку в месяц мусульманского поста. Это не в первый раз. В 2017 году заключенные также объявляли голодовку и с такими же требованиями», — цитирует ГСИН «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным ООН, за последние 8 лет количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии возросло в 5,3 раза — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году. При этом каждый пятый из них — женщина.

По информации МВД Киргизии, только в январе — апреле 2018 года к уголовной ответственности за преступления экстремистского характера в республике привлекли 4 470 человек, в том числе 865 женщин.

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Отметим, что только по официальным данным, за последние несколько лет свыше 500 граждан Киргизии были завербованы в ряды боевиков различных террористических группировок и уехали воевать в Афганистан, Сирию и Ирак. Почти половина из них — женщины и дети.