Москва, 11 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. МЧС выпустило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Московской области на вторник, 12 июня. Соответствующее сообщение выпустила сегодня, 11 июня, пресс-служба МЧС.

Борис Кустодиев. Лошади во время грозы. 1918

Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 12 июня в Московской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также усиление ветра до 20 м/с.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что погода в столичном регионе будет прохладной — температура воздуха будет ниже климатической нормы. Стоит отметить, что холода в июне в Москве ранее фиксировались лишь в конце XIX века.