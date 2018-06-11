Якутск, 11 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Врио главы Якутии Айсен Николаев подписал указ об упразднении нескольких исполнительных органов государственной власти республики. Документ направлен на совершенствование структуры правительства Республики Саха (Якутия) и уточнение функций и полномочий каждого ведомства.

Советский плакат. Каждая лишняя должность — помеха делу!

По сообщению пресс-службы правительства, под сокращение попадают 174 работника исполнительных органов государственной власти — 7,8% от общего числа якутских чиновников. Количество исполнительных органов государственной власти с 35 сократилось до 30.

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Указ упраздняет министерство по развитию институтов гражданского общества, госкомитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, якутские управления Госалкогольконтроля и Гостехнадзора (управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники).

Функции некоторых министерств расширены: к примеру, министерство охраны природы стало министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства, получив в свое ведение департамент по лесным отношениям.

Несколько сократится структура правительства республики. У председателя правительства будет два первых заместителя и три заместителя. Имена первых лиц нового правительства Айсен Николаев пока не назвал.

Напомним, Айсен Николаев вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Республики Саха (Якутия) 28 мая 2018 года, после добровольной отставки Ил дархана Егора Борисова. Ранее Николаев с 2010 года занимал пост мэра Якутска.