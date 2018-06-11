Ереван, 11 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Армения обвинила Азербайджан в провокации, которая направлена на обострение ситуации в регионе. В комментарии пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна по этому поводу отмечается, что «в результате грубого нарушения Азербайджаном режима перемирия на линии соприкосновения с ВС Нагорного Карабаха 10 июня убит военнослужащий ВС Арцаха (Нагорного Карабаха)».

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Этот шаг армянская сторона расценивает как очередную провокацию Баку и провал договоренностей о снижении напряженности, особенно принимая во внимание визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению, который намечен на 12 июня.

«Инцидент в очередной раз подчеркивает важность выполнений подписанных в 1994−95 гг бессрочных соглашений об установлении и укреплении режима перемирия, а также договоренностей 2016−17 гг о внедрении механизмов расследования инцидентов, расширении команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

Пресс-секретарь МИД Армении напомнил, что Ереван неоднократно заявлял о том, что ключом к прогрессу в переговорном процессе является создание атмосферы, способствующей проведению переговоров, а подобные действия азербайджанской стороны, по сути, преследуют противоположную цель.

«Ответственность за все возможные последствия этой провокации несет азербайджанская сторона», — говорится в заявлении.

Пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха 10 июня сообщила, что в тот же день 18:00 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны смертельное ранение от огня противника получил 26-летний военнослужащий-контрактник Армии обороны Ваагн Элоян.