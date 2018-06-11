Китай поддерживает афганское перемирие
Пекин, 11 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. 7 июня правительство Афганистана объявило о перемирии с оппозиционным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ 9 июня талибы также прекратили боевые действия сроком на три дня, сообщает 10 июня Синьхуа.
Комментируя это событие, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай высоко ценит это событие и рассчитывает на то, что противоборствующие стороны, не возобновляя боевых действий, продлят перемирие и перейдут к мирным переговорам.
Напоминаем, что афганская проблематика оказалась в центре внимания завершившегося саммита ШОС, а председательствовавший на нем китайский лидер Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим на форум в качестве представителя страны-наблюдателя президентом Афганистана Ашрафом Гани.