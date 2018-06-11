Пекин, 11 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. 7 июня правительство Афганистана объявило о перемирии с оппозиционным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ 9 июня талибы также прекратили боевые действия сроком на три дня, сообщает 10 июня Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Гэн Шуан

Комментируя это событие, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай высоко ценит это событие и рассчитывает на то, что противоборствующие стороны, не возобновляя боевых действий, продлят перемирие и перейдут к мирным переговорам.

Напоминаем, что афганская проблематика оказалась в центре внимания завершившегося саммита ШОС, а председательствовавший на нем китайский лидер Си Цзиньпин провел встречу с прибывшим на форум в качестве представителя страны-наблюдателя президентом Афганистана Ашрафом Гани.