Алма-Ата, Казахстан, 11 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Главы министерств иностранных дел стран участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли совместное заявление с призывом к властям США решать вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в рамках консультаций. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

По итогам заседания совета министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ Лавров заявил, что ни Россия, ни США не заинтересованы в подрыве договора РСМД. Однако в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что договор РСМД находится под угрозой.

«Заявление принято. В нем выражается поддержка этого документа. Одновременно выражается озабоченность тем, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой», — сказал Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов напомнил, что с момента подписания договора прошло уже 30 лет и подчеркнул, что Казахстан, как сторона этого исторического договора подтверждает свою полную приверженность данному документу.

Напомним, власти США уже давно обвиняют Россию в том, что она якобы нарушает договор РСМД. Однако каких-то реальных доказательств этих нарушений до сих пор никто не видел. Москва не раз указывала, что ложные обвинения из Вашингтона направлены на подрыв договора РСМД и призваны дать американской стороне повод для выхода из договора.