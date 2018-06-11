Киев, 11 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. По данным государственной пограничной службы Украины, за год безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались порядка полумиллиона украинских граждан. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР А остальные пусть дома отдыхают!

Всего с начала действия безвизового режима в страны Европейского союза проследовали почти 20,3 млн граждан. Из них 4,8 млн человек проследовали по биометрическим паспортам. Более 555 тыс. человек воспользовались всеми преимуществами безвизового режима, утверждает госпогранслужба Украины.

Также сообщается, что больше всего украинцы пересекают границу Евросоюза через Польшу.

Стоит отметить, что всеми преимуществами безвизового режима пользуются только состоятельные украинцы, которые могут себе позволить туристические поездки в Евросоюз. Остальные украинцы вынуждены ездить в ЕС на заработки. Обычно это низкоквалифицированный труд за относительно небольшую, по меркам ЕС, зарплату.